Statul paralel: o regretabilă confuzie lingvistică Patrulam, uneori, pe acele canale media care monteaza și demonteaza conspirații și comploturi stupefiante, care dezvaluie de dimineața pana seara și conving, prin probitatea lor profesionala, diverși crocodili rebegiți sa iasa de prin peșteri și sa rupa tacerea, sub ochii noștri ingroziți. E oarecum amuzant și, in orice caz, un exercițiu de rabdare. Pe-acolo, tonul […] The post Statul paralel: o regretabila confuzie lingvistica appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) si sustinatori ai acestei formatiuni politice participa, vineri seara, la o actiune organizata la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Participantii au adus cu ei steaguri cu insemnele partidului, pancarte, vuvuzele si fluiere…

- Parinții care iși cresc singuri copiii nu pot fi obligați sa lucreze in schimbul de noapte, conform prevederilor Codului Muncii. De asemenea, potrivit aceleiași legislații, femeile insarcinate sau care alapteaza sunt scutite de acest program, precum și femeile care tocmai au nascut. Aceste dispoziții…

- DNA a dezintegrat „statul paralel”, dar sa nu ne imbatam cu apa rece – spectacolul audierii generalilor din SRI, in frunte cu atotputernicul Florian Coldea, nu reprezinta vreo victorie personala și de CV a procurorilor anticorupție, nicidecum, este doar indeplinirea ordinului dat de SUA! America s-a…

- Catalin Gherzan: Ne exprimam sprijinul pentru o justiție dreapta și neinfluențata de „statul paralel” sau „campul tactic” Intr-o societate democratica, justiția trebuie sa funcționeze imparțial și independent, iar ultimele audieri ale generalilor Coldea și Dumbrava la DNA pun sub semnul intrebarii aceste…

- In nevoie de bani, Statul s-a imprumutat, ca de obicei, de la bancile comerciale, care jubileaza fericite ca pot sa-și ingroașe conturile, prin caștiguri facile, nemuncite, pe seama banului public. Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, de la bancile comerciale, 4 miliarde de lei, prin doua licitatii…

- Este o inițiativa fara precedent in fotbalul romanesc. Federația Romana de Fotbal (FRF) și Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au semnat un protocol de colaborare pentru a oferi educație financiara jucatorilor de fotbal. Proiectul vizeaza nu doar loturile naționale de seniori, dar și juniorii,…

- In vederea inființarii Carpatica Feroviar S.A., este necesara capitalizarea inițiala a acesteia, ca prima etapa, cu suma de 125 mii lei. In acest sens, propune alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor…

- Intr-un articol publicat recent, intitulat ”O firma din Constanța, plina de datorii, contract de 12 milioane de euro la Aeroportul Henri Coanda”, am aratat cum o asociere de doua firme – Euskadi SRL din Timișoara și Allplan Proiect SRL cu sediul in Constanța – a caștigat o licitație pentru reabilitarea…