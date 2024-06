Teodosie, prezent la Curtea de Apel pentru dosarul de la DNA. Nou termen stabilit în septembrie Primul termen de camera preliminara in noul dosar de corupție in care Teodosie a fost trimis in judecata de catre DNA are loc luni, la Curtea de Apel Constanța. Astfel, IPS Teodosie poate alege sa fie prezent in instanța sau sa fie reprezentat de avocați platiți din fonduri personale pentru a-l apara impotriva acuzațiilor Direcției […] The post Teodosie, prezent la Curtea de Apel pentru dosarul de la DNA. Nou termen stabilit in septembrie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 iunie 2024, la ora 09.00, la Curtea de Apel Constansa a avut loc primul termen in faza camerei preliminare ndash; in dosarul in care procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului functionar public in…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Meran Dorin, fostul comisar sef al Comisariatului…

- Curtea de Apel Constanta amana, pentru iunie 2024, cercetarea specifica in dosarul lui Valentin Vrabie, primarul din Medgidia Conform portalului instantelor de judecata, cauza a fost amanata pentru data de 26 iunie 2024, dupa alegerile locale, programate pentru 9 iunie 2024. Procesul vizeaza rejudecarea…

- Azi, 21 mai 2024, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen in dosarul 644 36 2023 in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, a obtinut rejudecarea apelului privind cauza in care a fost condamnat pentru fals intelectual Sedinta de judecata este programata sa inceapa dupa ora 13.00.Amintim…

- Teodosie Petrescu, arhiepiscop al Tomisului functionar public in sensul legii penale , este acuzat de presupusa savarsire infractiunii de cumparare de influenta, iar Ilie Petre, consilier in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, este suspectat de complicitate la cumparare de influenta. Dosarul a fost instrumentat…

- Miercuri, 24 aprilie 2024, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen in dosarul 644 36 2023 in care Valentin Vrabie, primarul din Medgidia, a obtinut rejudecarea apelului privind cauza in care a fost condamnat pentru fals intelectual Miercuri, 24 aprilie 2024, la Curtea de Apel Constanta…

- Marti, 9 aprilie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat un nou termen in dosarul civil desprins din cauza penala in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii Constanta. Fostul ministru al Justitiei este acuzata de vatamare corporala din culpa. Pronuntarea…

- Amintim ca la un termen trecut, Curtea de Apel a suspendat executarea deciziei penale nr. 948 P 2023 din 10.10.2023, pronuntata de Curtea de Apel Constanta in dosarul penal nr. 4316 256 2020, pana la solutionarea contestatiei in anulare. Ca atare Valentin Vrabie a revenit in functia de primar al Medgidiei,…