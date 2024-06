Biroul Electoral Central nu a reusit sa vina cu rezultatele finale, nici dupa mai bine de o saptamana de la alegeri. Au fost facute multe contestații și au existat o mulțime de procese verbale ce trebuiau analizate, motiv pentru care procesul a fost intarziat. Ultima actualizare a fost facuta azi, la ora 10.00. Ultimele rezultate […] The post BEC: Fara rezultate finale, la opt zile de la alegeri. Cine era in fruntea clasamentului la ora 10.00 appeared first on Puterea.ro .