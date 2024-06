Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) deruleaza luni percheziții la sediile a doua instituții publice din Cluj. Procurorii DNA fac, luni, perchezitii la Inspectoratul de Politie Judetean si la Politia Rutiera Cluj, intr-un dosar in care ar fi vizat seful IPJ, chestorul Mihai Rus,…

- Un adult din Cotofanesti a fost arestat preventiv iar un minor a fost pus sub control judiciar, in urma unor perchezitii in cadrul unui dosar penal privind infractiunea de furt calificat, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres.

- O femeie in varsta de 62 ani, din Dulcesti, Neamț, a gasit pe jos suma de 4.100 lei si, fara sa ezite, a mers la sediul politiei pentru a o preda, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Procurorii DNA Constanța fac percheziții, joi dimineața, la Consiliul Județean Calarași, conform surselor G4Media. Ar fi vizat președintele Vasile Iliuța (PNL), conform acelorași surse. UPDATE Ancheta procurorilor urmarește o serie de achiziții și sunt efectuate percheziții și la un spital din Calarași,…

