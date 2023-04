Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in statiunea Mamaia. Din primele informatii o barca pescareasca s a scufundat pe jumatate la aproximativ 200 m de mal. La fata locului intervin salvatorii…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la locomotiva unui tren de marfa in Gara Crivina. Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova au precizat ca incendiul se manifesta la compartimentul motor al unei locomotive diesel, se lucreaza pentru localizare si lichidare, fara a fi…

- O explozie s-a produs, vineri, la o nava aflata in Santierul Naval Midia, trei persoane fiind ranite. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati de producerea unei explozii la o nava aflata in reparatii la Santierul Naval Midia. In urma deflagratiei, trei…

- In cursul zilei de ieri, 01 aprilie, un accident rutier s a produs in municipiul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea informeaza ca a fost vorba despre o tamponare intre doua autoturisme.Evenimentul rutier s a produs pe bulevardul Mamaia, zona Pavilion Expozitional.In urma impactului…

- Un șofer a incercat sa evite o caprioara care i-a sarit in fața pe DN 29 A și și-a facut praf Mercedesul, dupa ce a intrat in șanț și a ricoșat inapoi pe drum. In urma accidentului, mașina a sunat singura la 112, prin sistemul E-Call. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Botosani a anuntat ca […]…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o pubela de gunoi produs pe bulevardul Mamaia. La locul solicitarii au fost trimise echipaje de prim ajutor. Interventia…

- Trei localitati din judetul Harghita au ramas partial nealimentate cu energie electrica, dupa ce ninsoarea a afectat posturile de transformare. Potrivit informatiilor furnizate, duminica, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate 28 de posturi de transformare din Liban,…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…