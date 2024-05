Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod galben de furtuni, valabila, pana la ora 23.00, in mai multe zone din tara. Cantitatile de apa vor depasi 40 de litri pe metru patrat. In Bucuresti, valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul anterior.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru 25 de județe, valabil pana aproape de miezul nopții. Precipitațiile vor atinge și 45 de litri pe metru patrat. Cod galben de vijelii, ploi torențiale și grindina in jumatate…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, pentru 25 de judete, pana aproape de miezul noptii. Vor cadea si 40 de litri de apa pe metru patrat. Potrivit ANM, pana la ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta…

- Atenționare meteo de vreme rea. Ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii, grindina. Cod Galben in 24 de județe Atenționare meteo de vreme rea. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța condiții de instabilitate atmosferica accentuata incepand de marți, 7 mai. Se vor manifesta in 24…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți, 27 mai, o avertizare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii in aproape jumatate din țara, valabile pana la sfarșitul zilei. In București, vremea va fi calda pentru aceasta perioada, dar spre dupa-amiaza și seara vor fi frecvente descarcari…

- Un nor de praf din Sahara, foarte dens, ajunge in Europa zilele acestea. Specialiștii trag un semnal de alarma. Vor fi depașite limitele maxime privind calitatea aerului Circulația aerului nu favorizeaza patrunderea masei de aer cu praf saharian deasupra Romaniei, a anunțat marți Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 25 martie – 22 aprilie. Temperaturile vor fi mai mari decat cele obișnuite in urmatoarele doua saptamani, iar apoi vor fi apropiate de cele normale. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis mai multe avertizari meteo Cod galben de vreme rea in Romania. Prima avertizare meteo ANM Cod galben este valabila astazi, intre orele 10:00 și 18:00. ”Vor fi viteze in general de 55…65 km/h, iar in judetul Constanta si pe litoral, rafalele…