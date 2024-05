Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Neamț au dispus, ieri, reținerea a patru inculpați. Ei sunt cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, in forma continuata și deținere fara drept de droguri de risc, in vederea consumului propriu. Nu mica a fost mirarea […] The post Tot mai mulți traficanți de droguri au cazut in plasa procurorilor DIICOT appeared first on Puterea.ro .