- Iubirea este cel mai frumos sentiment trait de oameni. Este important ca oamenii fața de care ai sentimente pozitive sa simta acest lucru. Iata cateva moduri prin care ii poți arata partenerului de viața ca il iubești cu adevarat: 1. Cuvinte de afirmare Unul dintre cele mai puternice moduri de a-ți…

- In viața noastra cotidiana, suntem adesea puși in fața provocarilor care ne pot afecta starea emoționala și sanatatea mintala. Depresia, anxietatea, traumele emoționale și alte dificultați pot fi situații peste care nu putem trece pentru a avea o viața echilibrata și implinita. In aceste momente, este…

- Primavara acestui an aduce multa dragoste și mai multe zodii se indragostesc in luna martie pentru tot restul vieții. Ele vor fi norocoase și vor gasi cei mai buni parteneri, vor invațat sa iubeasca intens, cum poate nu au facut-o niciodata!Venus tranziteaza zodia Varsatorului la inceputul lunii martie…

- Ziua de 24 februarie marcheaza in folclorul romanesc multiple sarbatori; in primul rand semnifica inceputul anului agricol, fiind și un vestitor al primaverii. In al doilea rand, ziua 24 a lunii februarie reprezinta un prilej frumos pentru romani sa-și arate iubirea. Fie ca vorbim de iubirea pentru…

- Pentru persoanele nascute in semnul zodiacal al Scorpionului urmeaza o perioada benefica din mai multe puncte de vedere: financiar, profesional, familial și economic, dar mai ales amoros. La ce anume se pot aștepta in perioada urmatoare, scrie Click! . Scorpionii dau lovitura pe plan financiar Scorpionul…

- Ilustrație: Marian Avramescu In Luna Iubirii, ACADEMIA CAȚAVENCU va prezinta cele mai inspirate declarații de dragoste pentru persoana indragita, ancorate in realitatea cotidiana. Te iubesc ca pe Ciolacu, ca dragostea-i data dracu! Iubirea noastra nu-i pe duca, cum e partidul lui Ciuca! Iubirea noastra-i…