A redus dobanzile. Banca Centrala Europeana a redus, joi, dobanzile, mișcare așteptata la scara larga de piețe și economiști, dar in ciuda unor presiuni inflaționiste care persista. BCE a anunțat o reducere a ratei dobanzii principale de la un maxim istoric de 4% la 3,75%, scrie BBC . Se așteapta ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa inceapa joi ciclul de taiere a dobanzilor, in ciuda inflației pe categoria servicii care a dat semne de accelerare in luna mai și a faptului ca Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, banca centrala americana, a semnalat in ultima perioada ca va menține dobanzile…