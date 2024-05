Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea la 5 ani de inchisoare dupa ce pur și simplu și-a maltratat copilul de doar 7 ani, pe care l-a obligat sa-l ajute la taiat de lemne in padure.

- Cinci polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au fost obligați sa presteze cate 30 de zile de munca in folosul comunitații. Aceștia au fost anchetați in cadrul unui dosar de fals și inșelaciune. Potrivit acuzațiilor, au decontat banii aferenți voucherelor de vacanța folosind documente…

- Dupa ce au decontat servicii turistice FICTIVE, cinci POLIȚIȘTI din IPJ Alba, obligați la efectuarea a 30 de zile de munca in folosul comunitații. ”Siguranța și incredere” ! Dupa ce au decontat servicii turistice FICTIVE, cinci POLIȚIȘTI din IPJ Alba, obligați la efectuarea a 30 de zile de munca in…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, a fost condamnata vineri la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru vatamare corporala din culpa in dosarul accidentului de la Mangalia, produs in 2022. Potrivit portalului instantelor de judecata, instanta suspenda executarea pedepsei sub supraveghere…

- Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a primit sentința definitiva in dosarul in care era acuzat de delapidare, un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, potrivit jurnalulolteniei.ro. Edilului i s-a interzis sa mai ocupe o funcție publica timp de doi ani, drept urmare va fi revocat din…

- Amenzi duble pentru cei care dau muzica la maxim. Munca in folosul comunitații, daca faptele se repeta. Proiect, aprobat de Senat Amenzi duble pentru cei care dau muzica la maxim. Cetațenii care incalca normele de conviețuire sociala și liniștea publica risca amenzi de pana la 12.000 de lei sau munca…

- Micutzu, pe numele sau Cosmin Nedelcu, a fost condamnat sa efectueze 30 de zile de munca in folosul comunitații la DGASPC Sector 4 intr-un dosar inițial deschis pentru fapte de amenințare, in urma unei altercații din 2021. Decizia este definitiva, dupa ce instanța a aprobat soluția procurorilor bucureșteni.…

- Dosarul in care Victor Micula, fiul omului de afaceri Ioan Micula, a fost condamnat de Judecatoria Oradea la doi ani de inchisoare cu executare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a fost inregistrat luni, 26 februarie, la Curtea de Apel Oradea.