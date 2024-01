(VIDEO) Noi imagini de la protestul transportatorilor Transportatorii continua protestele demarate miercuri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati, a declarat vineri la pranz, pentru Agerpres, Alex Pertea, reprezentantul transportatorilor care participa la protest. Cinci reprezentanți ai Transportatorilor și 5 ai Fermierilor au plecat vineri in coloana oficiala insotiti de prefectul Bucurestiului la intalnire cu premierul Marcel Ciolacu . „Suntem la intrare in Capitala. Suntem in curs de regrupare pentru a ne continua protestul. Ca si locatie nu suntem foarte hotarati care este directia din acest punct. Momentan… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii continua protestele demarate miercuri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Alex Pertea, reprezentantul transportatorilor care participa la protest."Suntem la intrare in Capitala. Suntem in curs de regrupare pentru…

- Transportatorii continua protestele demarate miercuri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Alex Pertea, reprezentantul transportatorilor care participa la protest. „Suntem la intrare in Capitala. Suntem in curs de regrupare pentru…

- Transportatorii continua și vineri, 12 ianuarie, sa protesteze in strada, pentru a treia zi la rand. Zeci de camioane, dar și utilaje agricole – tractoare se afla la intrarea in Capitala. Transportatorii continua protestele demarate miercuri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala,…

- Transportatorii continua protestele demarate ieri, iar in acest moment se regrupeaza la intrarea in Capitala, la Afumati.“Suntem la intrare in Capitala. Suntem in curs de regrupare pentru a ne continua protestul. Ca si locatie nu suntem foarte hotarati care este directia din acest punct. Momentan suntem…

- Ministrul a anunțat ca a programat pentru saptamana viitoare o intalnire cu toate asociațiile și federațiile fermierilor, in cadrul careia va prezenta programele pe care Ministerul Agriculturii le are pregatite pentru acest an. Astfel, se va oferi spațiu pentru discuții și pentru abordarea problemelor…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…

- Zeci de transportatori și fermieri au ieșit miercuri dimineața pe șoselele buzoiene pentru un protest spontan. Ei iși exprima nemulțumirea fața de o serie de aspecte ce afecteaza industria agricola și transportul, sub genericul „Protest RCA”.