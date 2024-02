Stiri pe aceeasi tema

- „Impreuna cu premierul Marcel Ciolacu am avut o noua intalnire cu reprezentantii fermierilor si transportatorilor care protesteaza la Afumati, iar in urma acordului semnat, acestia au decis incetarea actiunilor de protest, atat in Bucuresti, cat si in teritoriu. Acordul semnat prevede constituirea unui…

- Comitetul va fi format din reprezentanti ai ministerelor de resort si ai fermierilor si transportatorilor. Fiecare ministru va desemna cate un secretar de stat din subordinea sa, care sa faca parte din comitet, si sa gestioneze problemele semnalate.Spetele concrete care privesc un singur domeniu, vor…

- Premierul Marcel Ciolacu și reprezentanții fermierilor și transportatorilor au semnat vineri, 2 februarie, un acord prin care „sa se puna capat de indata acțiunilor de protest”, a transmis Executivul, care a precizat ca in baza acestui acord manifestațiile din strada vor inceta dupa aproape o luna.Premierul…

- Anunțul a fost facut de Danuț Andruș, unul dintre liderii fermierilor protestatari, care a precizat ca retragerea este condiționata de indeplinirea promisiunilor facute de guvernanți, in caz contrar fermierii și transportatorii fiind hotarați sa revina in strada.Acordul semnat prevede ca luni, 5 februarie,…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a spus miniștrilor, in ședința care a avut loc luni dimineața, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, ca „negociem in continuare cu buna-credința cu protestatarii”, dar exista și o linie roșie.Șeful Executivului a avut o intalnire de lucru cu ministrul de interne Catalin Predoiu,…