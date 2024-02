Premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor au semnat vineri, la Palatul Victoria, un acord prin care inceteaza toate acțiunile de protest. „Am semnat astazi cu reprezentanții fermierilor și transportatorilor un acord care pune capat protestelor din ultimele saptamani! Am ascultat cu atenție preocuparile și necazurile acestor oameni și am luat deja decizii in mai multe ședințe de Guvern care sa rezolve o parte dintre probleme. Astazi am reușit sa ajungem la o ințelegere care reflecta interesul nostru concret in a continua sa gasim soluții pentru a-i sprijini pe…