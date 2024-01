Aproape toți romanii chestionați intr-un sondaj INSCOP la comanda News.ro considera ca protestele agricultorilor si transportatorilor sunt indreptatite. Mai mult, 60% dintre respondenți dezaproba incercarile unor politicieni de a confisca mișcarile de protest. Doar 3,6% dintre romanii chestionați nu au auzit de protestele transportatorilor și fermierilor, iar procentul non-raspunsurilor a fost de 2%, astfel ca 96,2% […] The post Sondaj: 93,6% dintre romani sunt de acord cu protestele fermierilor și transportatorilor. Care sunt opiniile despre acțiunile politicienilor appeared first on Știri online,…