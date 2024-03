Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns la 39 de ani, LeBron James continua sa doboare recorduri. A devenit primul jucator din istoria NBA care ajunge la 40.000 de puncte. Los Angeles Lakers nu a putut rezista in fața campioanei Denver Nuggets. A pierdut la 10 puncte, 114-124, dar toți ochii au fost pe vedeta LeBron James, care a mai…

- Superstarul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, se apropie de pragul celor 40.000 de puncte inscrise in sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), pe care niciun alt jucator nu l-a atins, dupa ce si-a trecut in cont 31 de puncte in meciul castigat in fata lui Washington…

- San Antonio Spurs, echipa noii vedete Victor Wembanyama, a suferit al 12-lea esec in ultimele 13 meciuri, cedand cu 110-123, duminica in deplasare, in fata formatiei Utah Jazz, in liga profesionista nord-americana de baschet, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Dupa performanta obtinuta cu Los Angeles…

- LeBron James, superstarul campionatului profesionist nord-american de baschet, a fost selectionat pentru al 20-lea All-Star Game din cariera sa, stabilind astfel un nou record, informeaza AFP, care citeaza un comunicat al NBA, potrivit Agerpres.In echipa Conferintei de Vest, LeBron James (Los Angeles…

- LeBron James (39 de ani), superstarul lui Los Angeles Lakers, a fost protagonistul unui incident inedit in timpul victoriei echipei sale in fața gruparii Oklahoma City Thunder (112-105) de luni seara. LeBron a fost deranjat de un fan care a intrat pe terenul de joc și a incercat sa il imbrațișeze. Momentul…

- Pivotul camerunez Joel Embiid a fost imperial pentru Philadelphia 76ers, luni, cu ocazia "Martin Luther King Day" in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), dupa ce a lipsit trei meciuri, informeaza AFP. Embiid a inscris 41 de puncte in meciul castigat pe propriul teren, cu 124-115,…

- San Antonio Spurs a fost surclasata pe propriul teren de Boston Celtic, scor 134-101, in ciuda evolutiei bune a francezului Victor Wembanyama, duminica, in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), transmite NBA.Wembanyama a reusit 21 de puncte, 7 recuperari si 3 pase decisive. San Antonio…

- Los Angeles Lakers a invins Indiana Pacers, scor 123-109, sambata, la Las Vegas, si a castigat editia inaugurala a Cupei NBA.Deja cvadruplu campion NBA (2012, 2013, 2016 si 2020), de patru ori MVP al sezonului regulat si campion olimpic in 2008 si 2012, LeBron James si-a completat imensul palmares…