- 15 persoane au murit și 22 au fost ranite intr-un accident rutier in care au fost implicate cel puțin un autobuz și o ambulanța, in sud-estul Turciei, a declarat sambata un guvernator regional. Printre cei morți ar fi și jurnaliști.

- Șapte persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro. „Exista un incendiu puternic la locul loviturii, intr-o cladire de apartamente”, a anunțat dupa atac primarul din Harkov,…

- Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Regiunii Donețk, Ucraina, a declarat ca șase persoane au fost ucise in aceasta dimineața, cand rușii au bombardat Toretsk, in regiunea Donețk. Un obuz a lovit o cladire cu doua etaje in care locuiau oamenii. De sub daramaturi au fost scoase cadavrele a…

- Cel putin trei oameni au murit si alti cinci au fost raniti in urma bombardamentelor intr-un district din Harkiv, in nord-estul Ucrainei, potrivit lui Serghei Bolvinov, seful departamentului de investigatii al Politiei Nationale din regiunea Harkov, relateaza CNN. Bolvinov a spus ca trupele rusesti…

- Peste 270 de persoane care locuiesc in proximitatea unei statiuni turistice din sud-vestul Turciei au trebuit sa fie evacuate dupa ce un incendiu de vegetatie, care a izbucnit marti, s-a extins in acea regiune, a anuntat joi ministrul turc al Agriculturii si Padurilor, Vahit Kirisci, informeaza DPA,…