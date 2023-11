Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare Israelului declara ca au intarit zona Marii Roșii cu ambarcațiuni cu rachete ale Marinei, in urma mai multor atacuri cu rachete și drone ale houthiilor susținuți de Iran in Yemen.IDF spune ca navele au fost dislocate ieri „in conformitate cu evaluarea situației și ca parte a eforturilor…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca in ultimele ore, trupele sunt angajate in „batalii crancene impotriva teroriștilor Hamas din adancul Fașiei Gaza”.Armata afirma ca forțele terestre și aeriene au lovit mai multe poziții Hamas și echipe de rachete dirijate antitanc. Potrivit IDF, trupele…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca au lovit peste 100 de ținte in Fașia Gaza peste noapte, inclusiv una care a ucis un membru al forțelor navale ale Hamas care a participat la masacrele din 7 octombrie.IDF susține ca Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, vizat intr-una dintre loviturile de peste noapte,…

- Bratele armate ale miscarilor islamiste palestiniene Hamas si Jihadul Islamic au anuntat miercuri "tiruri puternice cu rachete" in sudul si centrul Israelului, in timp ce sirenele de alerta semnaland atacuri cu rachete au rasunat in zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, relateaza AFP.Orasele israeliene…

- Fortele israeliene au continuat campania de atacuri aeriene impotriva Fasiei Gaza, in conditiile in care luptele continua a patra zi. Hamas i-a avertizat pe locuitorii portului israelian Ashkelon sa plece, inaintea unui atac iminent. Ambasada israeliana din SUA a confirmat uciderea a mai mult de 1.000…

- Cel putin 260 de cadavre au fost gasite la locul unui festival de muzica israelian in urma atacului de sambata al Hamas, potrivit serviciului de salvare israelian Zaka, scrie News.ro, care citeaza CNN si Associated Press.Serviciul israelian de salvare Zaka spune ca paramedicii sai au scos aproximativ…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului Ashkelon din sudul Israelului și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a „degradat grav capacitațile”…

- Rachetele au fost lansate, sambata dimineața, in jurul orei locale 6:30, din Gaza, provocand declanșarea alarmelor aeriene pana in zona Tel Aviv. Mai mulți militanți palestinieni au profitat de focul de baraj pentru a intra in Israel, informeaza CNN.Atacul a vizat mai multe orașe din jurul teritoriului…