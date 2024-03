Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca un armistițiu ar "intarzia" ofensiva planificata asupra orasului Rafah, in sudul Fașiei Gaza, acesta ar plasa Israelul "la doar cateva saptamani" de o "victorie totala", a dat asigurari, duminica, premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Victoria totala este la indemana noastra, nu in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis ca ofensiva in sudul Gazei va continua, indiferent ce se va intampla la negocierile privind ostaticii, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Aproape un milion si jumatate de palestinieni se adapostesc in sudul enclavei. Netanyahu a spus ca guvernul…

- Forțele israeliene vor extinde operațiunile militare terestre in orașul Rafah, de la frontiera cu Egiptul, daca ostaticii deținuți de Hamas nu vor fi eliberați pana la Ramadan, luna sfanta pentru musulmani care incepe la data de 10 martie, a declarat duminica Benny Gantz mambru al cabinetului de razboi,…

- Presedintele american Joe Biden a facut un nou apel la protejarea populatiei civile din Rafah, in contextul in care Israelul pregateste o operatiune militara care vizeaza sudul Fasiei Gaza, informeaza marți, 13 februarie, agențiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.O operatiune militara in Rafah "nu ar…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Zeci de avioane de lupta israeliene au atacat peste 100 de tinte in Gaza, au anuntat ieri dimineata Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), citate de agentia DPA și preluate de Agerpres. Printre acestea s-au aflat puturi de tunel si instalatii militare folosite de organizatia extremista palestiniana…

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Avivului, in ciuda discuțiilor din ultimele saptamani pentru un nou armistițiu, relateaza Reuters, potrivit Rador…