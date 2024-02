Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita lanseaza avertismentul ca o ofensiva israeliana in orașul Rafah, ultimul refugiu pentru sute de mii de civili palestinieni, va duce la o „catastrofa umanitara”, solicitand interventia Consiliului de Securitate al ONU

- Forțele israeliene au descoperit o rețea de tuneluri lungi de sute de metri și care se desfașoara parțial sub sediul UNRWA in Gaza.Armata a spus ca aceasta este "o noua dovada a exploatarii de catre Hamas" a principalei agenții de ajutor pentru palestinieni. Anuntul vine intr-un moment de criza pentru…

- Razboiul nu trebuie sa ajunga in sudul Fasiei Gaza, a avertizat marti sefa Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), Gemma Connell, in timpul unei vizite la Rafah a sefei diplomatiei germane Annalena Baerbock, transmite DPA, citata de Agerpres.

- Fasia Gaza a devenit un "loc al mortii nelocuibil", in urma noilor lovituri israeliene de sambata, avertizeaza Natiunile Unite, dupa aproape trei luni de un razboi neincetat intre Israel si Hamas care ar putea incendia regiunea.Potrivit jurnalistilor de la AFP, atacuri israeliene au fost lansate…

- Forțele aeriene israeliene au lovit peste 100 de ținte Hamas in sudul Fașiei Gaza noaptea trecuta, in pregatirea pentru operațiuni terestre extinse in zona, a anunțat armata israeliana. Potrivit IDF, au fost lovite tuneluri și alte infrastructuri utilizate de teroriști pentru a ataca forțele israeliene.STIRIPESURSE.RO…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au pus la punct un sistem de pompe mari care poate fi folosit pentru a inunda cu apa din mare vasta rețea de tuneluri construita de Hamas sub Fașia Gaza, relateaza publicația americana The Wall Street Journal, citata de Jerusalem Post.Cel puțin cinci pompe au…

- Fortele israeliene au efectuat, in cursul noptii de sambata spre duminica, atacuri aeriene si de artilerie de amploare in intreaga Fasie Gaza, potrivit rapoartelor mass-media palestiniene, scrie news.ro.Printre zonele vizate se numara si orasul Khan Younis, din sudul Fasiei Gaza, potrivit publicatiei…

- Fortele israeliene au ajuns luni la portile celui mai mare spital din orasul Gaza, Al-Shifa, tinta principala in batalia lor pentru a prelua controlul asupra jumatatii nordice a Fasiei Gaza, in timp ce medicii au declarat ca pacientii, inclusiv nou-nascutii, mor din cauza lipsei de combustibil, relateaza…