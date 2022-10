Stiri pe aceeasi tema

- Compania Centric IT Solutions Romania s-a alatura initiativei „Adopta o clasa", creata de conducerea Liceului Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" din Iasi. Acestia au reamenajat o sala de clasa pentru elevii din a X-a C, transformand-o intr-un spatiu de lucru mai prietenos, iar vineri, 7 octombrie,…

- Poliția din Moscova a reținut o fetița de 10 ani, dupa ce directorul școlii in care invața a spus Ministerului Afacerilor Interne ca eleva de clasa a cincea folosește un avatar in culori galbene și albastre, intr-un grup de conversație cu colegii de clasa. Meduza a preluat povestea de pe site-ul proiectului…

- Impușcaturile au fost trase in timpul unei lecții, cand un barbat neidentificat imbracat in negru a dat buzna in clasa și a deschis focul asupra copiilor. Acum se știe ca cinci copii au fost raniți și un agent de securitate a murit in urma impușcaturilor de la o școala din Ijevsk. Elevii de la școala…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu susține, in prima zi a noului an scolar, ca isi doreste eliminarea „goanei dupa note” pe care spune ca a constatat-o la unii elevi, dar si la multi parinti. „Scoala nu se face pentru nota”, afirma ministrul, care se arata convins ca fiecare dascal va sti cum sa isi…

- Azi incepe scoala pentru aproape 3 milioane de elevi si copii de gradinița. Anul scolar dureaza 36 de saptamani de ore, mai puțin pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral si frecventa redusa. Elevii de aici merg la școala 34 de saptamani. Pentru clasa a 8-a

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi a lansat o serie de recomandari in contextul inceperii scolii, atat pentru a atrage atentia asupra pandemiei COVID-19 care inca nu s-a incheiat, cat si asupra virozelor si gripei, al caror sezon incepe in perioada urmatoare. Cei de la DSP spun ca exemplul COVID…

- Inceperea noului an școlar era o zi de sarbatoare in Ucraina, dar invazia Rusiei a aruncat o umbra asupra acestui moment fericit. Acum, unitațile de invațamant din intreaga țara incearca sa construiasca buncare și adaposturi antiaeriene pentru elevii care se intorc la cursuri. Profesorii sunt ingrijorați…