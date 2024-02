VIDEO: Interiorul noului Peugeot E-5008. Ecran panoramic de 21 de inch

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul francez de mașini de performanța a dezvaluit mai multe imagini cu noul A290 in timpul testelor de iarna. Noul hot-hatch electric, primul model de acest gen din istoria Alpine, a fost testat in Suedia, in interiorul Cercului Polar. In timpul testelor, temperaturile au fost chiar și de -30…

- Celebrul Dodge Charger devine electric din acest an. Noul model va fi bazat pe conceptul Charger Daytona SRT, prezentat in 2022 și care deschide o noua epoca, atat pentru marca americana, cat și pentru muscle car-uri in general. La inceputul acestui an, am vazut și cateva imagini oficiale cu noul model…

- Constructorul american a publicat imagini noi cu SUV-ul electric Wagoneer S. Pentru prima data, Jeep ne arata interiorul noului model, care este puternic digitalizat. Astfel, in habitaclul noului model putem observa nu mai puțin de 4 ecrane in bord pentru instrumentarul digital, sistemul multimedia…

- Constructorul american de automobile electrice Tesla a anunțat ca va suspenda cea mai mare parte a activitatilor de productie de la uzina sa de langa Berlin pentru doua saptamani, din cauza perturbarilor de aprovizionare provocate de atacurile din Marea Rosie. Tesla a precizat ca va opri partial asamblarea…

- 2023 a fost un an foarte bun pentru Volvo, mai ales din punct de vedere al vanzarilor. Constructorul suedez de automobile a comercializat, in total, 708.716 mașini, cu 15% mai multe decat in 2022. Deși a debutat in 2017 și de atunci nu a primit foarte multe imbunatațiri, SUV-ul XC60 a fost de departe…

- Constructorul italian iși anunța revenirea pe piața europeana dupa o pauza de 10 ani. Primul model nou Lancia dupa foarte mult timp va fi noua generație Ypsilon, care va fi electrica. Cu ocazia implinirii a 117 ani de existența, Lancia a publicat primele imagini oficiale cu noul model, care urmeaza…

- Constructorul italian iși anunța revenirea pe piața europeana dupa o pauza de 10 ani. Primul model nou Lancia dupa foarte mult timp va fi noua generație Ypsilon, care va fi electrica. Cu ocazia implinirii a 117 ani de existența, Lancia a publicat primele imagini oficiale cu noul model, care urmeaza…

- Constructorul italian iși anunța revenirea pe piața europeana dupa o pauza de 10 ani. Primul model nou Lancia dupa foarte mult timp va fi noua generație Ypsilon, care va fi electrica. Cu ocazia implinirii a 117 ani de existența, Lancia a publicat primele imagini oficiale cu noul model, care urmeaza…