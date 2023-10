Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost complet blocat pe Valea Oltului, la Caineni, luni de dimineața, dupa ce un camion s-a rasturnat, scrie portalul de știri locale din Sibiu Turnul Sfatului.Accidentul a avut loc la ora 7:53 și a fost filmat de o camera de bord instalata pe un automobil care circula in spatele TIR-ului.Din…

- Incident deosebit de grav la un centru din Giurgiu. Un polițist a fost filmat in timp ce ii lovește și amenința cu moartea pe copii. Vișinel Balan, fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, a postat pe Facebook un videoclip filmat la centrul Ansaloni din…

- Un autocar in care se aflau aproximativ de 40 de pasageri ucraineni a lovit, luni seara, un limitator de inaltime in judetul Constanta. Cincisprezece persoane au fost ranite, intre care si doi copii. Accidentul a avut loc in zona orașului Navodari. Autocarul implicat in accident a lovit un limitator…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…

- Patru muncitori, care se aflau intr-o nacela pentru a face lucrari la reteaua electrica a troleibuzelor din municipiul Medias, judetul Sibiu, au fost raniti dupa ce utilajul a fost lovit in plin de un autoturism. Șoferul se uita pe o tableta in timp ce conducea. Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri…

- Patru muncitori, care se aflau intr-o nacela pentru a face lucrari la reteaua electrica a troleibuzelor din municipiul Medias, judetul Sibiu, au fost raniti dupa ce utilajul a fost lovit de un autoturism. Cei patru au fost transportati la spital. Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi,…

- Imagini cu o femeie care naste pe trotuar, in fata Spitalului Urziceni, au fost publicate, luni, pe Facebook, fiind distribuite de peste o mie cinci sute de persoane. Femeia nu ar fi fost primita in unitatea medicala din lipsa de locuri. ”In ce lume traim!!!! ROMANIA lucrului bine facut! Cum este posibil…