- Un accident rutier cu urmari grave a avut loc in sudul Turciei. Zece persoane și-au pierdut viața. De asemenea, zeci de oameni au fost raniți. Zece persoane au murit si alte 40 au fost ranite, dintre care noua grav, duminica intr-un accident de autocar la Mersin, in sudul Turciei, au anuntat autoritatile…

- ACCIDENT rutier pe autostrada A10. Doua mașini s-au ciocnit in zona Alba Iulia Sud, pe sensul Aiud-Sebeș ACCIDENT rutier pe autostrada A10. Doua mașini s-au ciocnit in zona Alba Iulia Sud, pe sensul Aiud-Sebeș Vineri dimineața, 24 mai, in jurul orei 05:30 un accident rutier s-a produs pe autostrada…

- VIDEO: ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, intre Aiud și Turda. Doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, pe Autostrada A10 Sebeș-Turda. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine…

- Un șofer a fost gasit mort de pompierii din Olt, cu arsuri pe tot corpul, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier pe centura orasului Caracal si apoi a luat foc. O autospeciala de stingere si un echipaj SMURD au intervenit pe centura municipiului Caracal, la un accident…