Accident cu urmări grave, în Turcia: 10 morţi şi foarte mulți răniți – VIDEO Un accident rutier cu urmari grave a avut loc in sudul Turciei. Zece persoane și-au pierdut viața. De asemenea, zeci de oameni au fost raniți. Zece persoane au murit si alte 40 au fost ranite, dintre care noua grav, duminica intr-un accident de autocar la Mersin, in sudul Turciei, au anuntat autoritatile turce, noteaza AFP, […] The post Accident cu urmari grave, in Turcia: 10 morti si foarte mulți raniți – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Zece persoane au murit si 39 au fost ranite duminica in sudul Turciei, dupa ce un autobuz interurban s-a ciocnit cu alte trei vehicule pe o autostrada principala, a anuntat ministrul turc de interne, relateaza agentia Anadolu. Autobuzul se deplasa spre Istanbul cand s-a ciocnit cu un camion si cu alte…

