- Autoritațile turce au arestat șase persoane pe care le-au acuzat de spionaj pentru serviciul de informații israelian Mossad, a anunțat vineri agenția de informații a Turciei (MIT). MIT declarase, marți, ca poliția a reținut șapte persoane, inclusiv un detectiv particular, pentru ca ar fi vandut informații…

- Noua mineri au fost dați disparuți marți dupa o alunecare de teren la o mina unde se extrage aur, din estul Turciei, a anunțat Ministerul Energiei. In prezent, se fac eforturi importante pentru gasirea și salvarea victimelor. Ministrul turc de interne a declarat ca 400 de persoane participa in operațiunea…

- Noua persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a lovit o mina de aur din estul Turciei, spun autoritațile. Videoclipul de la fața locului parea sa arate un torent de noroi care curge prin valea in care se afla mina Copler. Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat ca se crede ca…

- Imaginile CCTV au aratat o alunecare de teren, in estul Turciei, marți (13 februarie), care a lasat disparuți noua mineri, potrivit ministerului energetic al țarii, conform Reuters. Videoclipul a fost distribuit de deputatul turc, Mustafa Sarigul, pe rețeaua X, fosta Twitter. Prezinta o movila uriașa…

- Tensiune maxima in Turcia dupa Fenerbahce - Alanyaspor 2-2, in etapa #25, meci in urma caruia gazdele au pierdut postul de lider. Cei de la Fener nu mai fusesera invinși din etapa #11. Galatasaray, care a invins ieri acasa Istanbul Bașakșehir, 2-0, a emis azi un comunicat taios, in care il acuza pe…

- Prezentatoare unui jurnal de stiri al televiziunii turce TGRT Haber a fost data afara deoarece compania americana este considerata un simbol pro-israelian, scrie News.ro.Prezentatoarea a aparut pe post cu paharul de cafea al marcii americane intr-un telejurnal la 24 decembrie, in ajunul Craciunului.Postul…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Turcia, in urma cu doar cateva ore. Șapte mașini s-au ciocnit, iar 11 persoane s-au stins din viața. De asemenea, alte 50 de victime au fost transportate de urgența la spital. Tragedia s-ar fi produs din cauza condițiilor dificile de circulație.