- Imagini incredibile de pe podul recent inaugurat la Braila! Șuruburile au fost puse doar de forma: 'Podul o sa cada. Nimic nu-i strans. E facut la fantezie!'Pe vremea lui Ceaușescu erau vopsite drumurile și trotuarele cand venea liderul in teritoriu! Care e diferența acum, cand la podul "Golden Gate"…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a lansat pe rețelele de socializare un sondaj pentru Podul peste Dunare de la Braila, in care propune trei variante de iluminat arhitectural

- Podul peste Dunare de la Braila – supranumit Golden Gate de Romania – a fost inaugurat, astazi. „Podul si autostrada A7 ne unesc pe toți in jurul unei viziuni de dezvoltare pe termen lung”, a declarat eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau. Podul leaga județele Braila și Tulcea, dar asigura…

- Podul peste Dunare de la Braila este una dintre cele complexe proiecte de infrastructura din țara noastra. Are o lungime totala de 1.974 metri și o deschidere centrala de 1.120 metri, fiind comparat de multe ori cu celebrul pod Golden Gate din San Francisco, SUA. Este al treilea pod suspendat ca dimensiune…

- Ziua cea mare a sosit! Podul de la Braila, de peste Dunare, denumit și „Golden Gate”-ul Romaniei, va fi inaugurat. Podul de la Braila va fi inaugurat in cadrul unei ceremonii care va incepe in jurul orei 11 și la care, din cate s-a aflat, urmeaza sa fie prezenți președintele Klaus Iohannis, președintele…

- Podul peste Dunare de la Braila este gata și va fi inaugurat joi, 6 iulie, in prezența președintelui Klaus Iohannis și a premierului Marcel Ciolacu. Cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania ar putea fi, in fiecare an, pe 6 iulie, alee pietonala.

- Cel mai mare pod din Romania va fi inaugurat joi, 6 iulie 2023. Este vorba despre podul peste Dunare de la Braila, care este cea mai inalta și cea mai scumpa construcție post revoluționara din țara noastra

- CNAIR a publicat mai multe fotografii de la Golden-Gate-ul romanesc, de la Braila. Fotografiile au fost facute aseara in momentul testarii iluminatului. Podul peste Dunare de la Braila, cel mai mare pod suspendat din Romania și al treilea din Europa, ar urma sa fie inaugurat pe 27 iunie pe varianta…