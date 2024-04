A treia asfaltare pe Podul de la Brăila, în doar nouă luni de la inaugurare Podul de la Braila, o lucrare de infrastructura de amploare cu o investiție de 500 de milioane de euro, se confrunta din nou cu dificultați, iar astazi circulația pe sensul Tulcea – Braila este restricționata la o singura banda din cauza lucrarilor de reparații asupra asfaltului. Aceasta marcheaza a treia intervenție de acest fel in […] The post A treia asfaltare pe Podul de la Braila, in doar noua luni de la inaugurare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul de la Braila pare un santier fara sfarsit. Parca problemele de infrastructura nu se mai termina odata! Muncitorii lucreaza la reasfaltarea sensului de mers dinspre Tulcea spre Braila. Și nu e prima data cand este refacuta aceeași porțiune, dupa inaugurarea din iulie anul trecut. A fost inaugurat,…

- La niciun an de la inaugurarea fastuoasa, podul peste Dunare de la Braila, supranumit Golden Gate de Romania, are din nou probleme și are nevoie de reparații. Este a treia asfaltare in doar noua luni.

- Autoritațile nu au confirmat inca situația sau emis vreo alerta Ro-Alert. Reamintim ca, cu patru zile in urma, au fost gasite resturi ale unei drone prabușite la aproximativ 10 kilometri de Braila.Drona, distrusa la impactul cu solul, a facut un crater imens, in apropierea unei ferme din Insula Mare…

- In toata Europa, dar și peste ocean, navele cu zbaturi, propulsate de mașini cu abur, sunt considerate comori istorice, sunt restaurate și puse in valoare ca nave de croaziera sau muzee plutitoare, excepția fiind in Romania, unde navele cu zbaturi sunt, fie restaurate aberant, cu termopane, fie taiate…

- Mai multe județe și zone inalte ale țarii vor fi afectate, luni, 25 martie, de vantul puternic și de ninsori. De asemenea, o avertizare de ploi și intensificari ale vantului a fost anunțata pentru duminica, 24 martie, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Meteorologii au emis un cod galben…

- Podul de la Braila a fost inaugurat pe data de 6 iulie 2023. La doar opt luni de cand a fost dat in folosința apar noi controverse despre proiectul de infrastructura care a fost prezentat ca fiind cel mai spectaculos.

- In curand, Romania va inregistra cel mai mare grad de absorbtie al fondurilor europene. Suma alocata este una mare, lucru care ar putea baga țara noastra in istorie. Anunțul a fost facut de Marcel Ciolacu. „Ultimul exercitiu financiar european a fost inchis cu absorbtie de 54%. Adrian (ministrul Adrian…

- Este doliu in lumea sportului. Unul dintre cei mai mari atacanți ai lui Dinamo, Gheorghe Iamandi a incetat din viața. Vestea morții sale a fost data de catre Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo. Gheorghe Iamandi a jucat pentru Dinamo in sezonul 1983-1984, cand alb și roșii au reușit sa…