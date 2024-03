Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Braila, deputatul Alexandru Popa, a transmis printr-un comunicat de presa ca „in judetul Braila PSD ramane principalul adversar al PNL” si ca „PNL nu va face campanie candidatilor PSD si nu va sustine candidatii PSD”.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca podul de la Braila nu va fi receptionat pana cand toate neconformitatile nu vor fi indepartate de catre companie. El a sustinut ca lucrarile pe partea braileana a malului Dunarii sunt finalizate, dar ”compania cam refuza sa faca notificarea”,…

- CNAIR susține ca siguranta celor care circula pe podul suspendat peste Dunare de la Braila „nu este pusa in pericol absolut deloc”. Contractul nu este finalizat, iar receptia lucrarilor se va face doar dupa indeplinirea tuturor standardelor de calitate.

- Asociatia Fermierilor din Judetul (AFJ) Tulcea a decis suspendarea protestului anuntat pentru marti, incepand cu ora 12:00, la podul de la Braila, in contextul in care Guvernul si-a asumat rezolvarea revendicarilor prezentate de protestatari.

- In timpul inspecțiilor la Boeing 737 Max 9 au fost descoperite șuruburi care necesita „strangere suplimentara", a declarat United Airlines. Compania aeriana spune ca problemele vor fi „remediate” inainte ca aeronavele Boeing sa revina in serviciu, potrivit BBC.Inspecțiile au inceput dupa ce o secțiune…

- Compania aeriana care deține cele mai multe avioane Boeing 737 Max 9 a declarat ca a gasit in timpul verificarilor mai multe nereguli. Printre acestea șuruburi slabite sau montate incorect. Dupa ce un avion Boeing 737 Max 9 a pierdut, in timpul unui zbor, o parte a fuzelajului, Adiministrația Federala…

- Senatorul Dragoș Popescu a mers in fața procurorilor anticorupție, unde a facut o plangere penala pentru abuz in serviciu și incalcarea legislației. In denunțul formulat de senator este vizat și directorului general de la Administrația Naționala Apele Romane, Sorin Lucaci. In denunț se arata ca podul,…

- Retrospectiva inaugurarilor 2023: Podul de la Braila, Aeroportul International Brasov – Ghimbav si livrarea primului tren Alstom Coradia, ‘vedetele’ anului 2023. Anul 2023 a venit cu doua inaugurari in Romania in domeniul transporturilor, respectiv podul suspendat peste Dunare de la Braila si Aeroportul…