Podul de la Brăila, un şantier continuu. Noile probleme ce au apărut Podul de la Braila pare un santier fara sfarsit. Parca problemele de infrastructura nu se mai termina odata! Muncitorii lucreaza la reasfaltarea sensului de mers dinspre Tulcea spre Braila. Și nu e prima data cand este refacuta aceeași porțiune, dupa inaugurarea din iulie anul trecut. A fost inaugurat, dar e santier Șoferii care obișnuiesc sa […] The post Podul de la Braila, un santier continuu. Noile probleme ce au aparut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

