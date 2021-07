In urma cu cinci ani, pe platforma Petromidia a avut loc un incident similar, in urma caruia doua persoane și-au pierdut viața, iar alte doua au fost ranite. Experții au susținut ca orasul Navodari era cat pe ce sa fie sters de pe fata pamantului. La data de 22 august 2016, in incinta Rafinariei Petromidia […] The post VIDEO/ Explozie Petromidia. Pe platforma a mai fost o deflagrație in 2016, soldata cu 2 morți. Orasul Navodari, cat pe ce sa fie sters de pe fata pamantului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .