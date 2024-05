Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit, duminica, dupa ce doua motociclete și o mașina s-au ciocnit și au luat foc. Accidentul s-a produs pe DN 24, in zona localitatii Codaesti, la limita dintre judetele Vaslui si Iasi. In accident au fost implicate doua motociclete si un autoturism. Pe una dintre motociclete se afla…

- Accidentul s-a produs, duminica, pe DN 24, in comuna Ciortesti din judetul Vaslui, la granita cu județul Iasi, dupa ce doua motociclete si un autoturism au intrat in coliziune. Patru persoane se aflau in aceste vehicule, relateaza News.ro.In urma impactului atat motocicletele, cat si autoturismul au…

- Pe DN 24, localitatea Codaesti, judetul Vaslui, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua motociclete, informeaza Centrul Infotrafic din IGPR. In urma impactului una dintre motociclete a luat foc.A rezultat ranirea celor trei conducatori, care urmeaza a fi evaluati…

- Accident grav, in cursul zilei de azi, pe o șosea din Prahova. Doi oameni și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a fost strivita de o cisterna pe drumul judetean 101I, in zona satului Buda din comuna Aricestii Rahtivani.

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- Un eveniment rutier a avut loc in urma cu cateva momente, pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului pompierii au gasit un autobuz și un autoturism avariate, fara persoane incarcerate in acestea. Potrivit primelor informații ar fi implicat un autobuz care circula pe…

- In aceasta dimineața, pe DN 24A, in județul Vaslui, un tanar de 29 de ani s-a rasturnat cu mașina, in afara parții carosabile. Impactul a fost atat de puternic, incat trupul sau a fost aruncat 25 de metri, pe un camp. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Un accident cumplit a avut loc, in urma cu o seara, in județul Dolj! Un șofer de 24 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-o caruța in care se aflau patru persoane, dintre care doi minori.