Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs in Vaslui, vineri noapte. O femeie a murit și o alta persoana a fost ranita grav, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac. Femeia nu a mai avut nicio șansa și a fost declarata decedata.

- Doi tineri au murit in urma unui accident rutier produs duminica pe o șosea din județul Valcea, informeaza Mediafax. O adolescenta a ajuns la spital. Mașina in care se aflau cei trei a lovit un autoturism staționat și un stalp.

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.

- O persoana a murit și șase au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc duminica pe șoseaua de centura din Caransebeș. In evenimentul rutier au fost implicate trei mașini.

- Un accident grav a avut loc pe Autostrada A2 București - Constanța, in zona localitații Lehliu Gara, din județul Calarași. O persoana a murit și alte trei au fost ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat. Traficul spre București este blocat.

- Intr-un tragic incident rutier ce a avut loc duminica seara in Vrancea, un accident terifiant a lasat in urma o persoana decedata și alte cinci ranite. Coliziunea a avut loc pe DN2 - E85, in zona localitații Urechești.

- Un accident cu opt victime a avut loc pe DN25, in județul Galați, joi noapte, 15 februarie 2024. In accident au fost implicate trei mașini. Circulația este blocata total in zona, anunța Poliția.