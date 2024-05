Stiri pe aceeasi tema

- O idee inedita a administrației locale a fost pusa in practica. Stațiile de autobuz viu colorate. „Tot mai fain la Turda! Autobuzele sunt inima mobilitații urbane. Pentru așa autobuze faine trebuie stații pe masura” scrie primarul Matei Cristian pe contul de Facebook. In 2019, Turda a devenit primul…

- Dupa o redresare puternica inregistrata in 2023, analiștii prognozeaza o scadere a numarului de inmatriculari auto la 1.9% ca urmare a diminuarii cheltuielilor de consum - in special in China și Europa - și a unei creșteri economice globale sub nivelul așteptarilor.

- Fondatorul producatorului chinez de vehicule electrice (EV) Nio a cerut Statelor Unite deschidere, intr-un discurs rar sustinut in aceasta tara unde politicienii au incercat sa restranga si mai mult accesul Chinei la a doua cea mai mare piata auto din lume, dar cu tendința de a deveni principala piața,…

- Industria auto se pregatește de ani buni pentru un viitor electric, unul mai puțin poluant. Doar ca drumul spre acolo nu e lipsit de denivelari. Mai mult, diverse știri din domeniu alimenteaza temerile legate de posibilitatea ca un parc auto global complet electric sa se dovedeasca a fi doar un vis…

- Pe masura ce creșterea vanzarilor de vehicule electrice la nivel mondial incetinește, constructorii de automobile și autoritațile de reglementare iși pun o intrebare existențiala: tendința este un impuls general? Unul dintre scenarii prevede ca, in cele din urma, cumparatorii vor ajunge sa se orienteze…

- Industria auto se pregatește de ani buni pentru un viitor electric, unul mai puțin poluant. Doar ca drumul spre acolo nu e lipsit de denivelari. Mai mult, diverse știri din domeniu alimenteaza temerile legate de posibilitatea ca un parc auto global complet electric sa se dovedeasca a fi doar un vis…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, face apel la cetateni sa trimita ANRE date privind punctele de incarcare a masinilor electrice, pentru a completa harta interactiva de pe site-ul ministerului.

- Producatorii de automobile europeni si furnizorii lor au un an dificil, in timp ce se intrec pentru a reduce costurile modelelor electrice pentru a-i contracara rivalii chinezi, care aduc vehicule mai ieftine in Europa, transmite Reuters. O mare intrebare este in ce masura mai pot producatorii de…