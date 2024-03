VIDEO. Airbnb interzice camerele de supraveghere în locuinţele închiriate pe platformă Cea mai cunoscuta platforma online de cazare face o schimbare majora la nivel global. Airbnb a decis ca proprietațile inchiriate nu mai pot avea camere de supraveghere. Pana acum, oaspeții nu beneficiau de intimitate completa, fiind permisa supravegherea video in spații comune, doar cand acest lucru era adus la cunoștința de catre proprietar. Airbnb a […] The post VIDEO. Airbnb interzice camerele de supraveghere in locuintele inchiriate pe platforma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

