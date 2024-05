Compania Maxutil deține echipamentele necesare pentru succes (P) Cu o evoluție rapida in ultimii ani și planuri de dezvoltare in viitor, compania Maxutil, parte a grupului Maxagro, a inaugurat vineri, 17 mai 2024, un nou sediu in orașul Gataia. „Acest sediu ne va permite sa inovam și sa ne extindem și vrem sa mulțumim tuturor celor care au facut posibil acest rezultat”, a spus in deschiderea evenimentului […] Articolul Compania Maxutil deține echipamentele necesare pentru succes (P) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Grupul Maxagro a inaugurat, la Gataia, noul sediu al companiei Maxutil, parte a grupului. Compania Maxutil este specializata in vanzarea de utilaje agricole și de construcții, noi și second hand, raportand in anul 2023 o cifra de afaceri de 72 de milioane de lei. ”Angajamentul fața de calitate și serviciile…

- ADVERTORIAL. La sfarșitul acestei saptamani, in orașul Gataia, a avut loc evenimentul de inaugurare a noului sediu al companiei Maxutil, parte a grupului Maxagro. Au fost prezenți fondatorii și actualii conducatori ai companiei, partenerii companiei, dar și reprezentanți ai administrației locale.

