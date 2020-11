Executivul a aprobat, in sedinta de vineri, acordarea unei sume din Fondul de Rezerva al Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru personalul implicat in activitatile de asistenta sociala si de protectie a copilului aflate in subordinea Consiliilor Judetene, a afirmat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. El a explicat sambata ca, prin acest proiect de act normativ, se asigura Consiliilor Judetene sumele necesare pentru plata cheltuielilor necesare asigurarii activitatii de asistenta sociala si de protectia copilului pentru luna octombrie 2020. "Este o situatie dificila…