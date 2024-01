VIDEO Cutremur de 7,5 în Japonia, în centrul țării. Alertă de tsunami O alerta de tsunami a fost emisa luni, in Japonia, dupa ce un cutremur de 5,7 si un al doilea de 7,5 au fost inregistrate in centrul tarii de catre centrul meteorologic japonez. Potrivit UGS, seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, la ora locala 16:10 si s-a simtit inclusiv in capitala Tokyo. […] The post VIDEO Cutremur de 7,5 in Japonia, in centrul țarii. Alerta de tsunami appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Prima zi a anului 2024 a fost marcata de un eveniment neașteptat in Japonia. Autoritațile de la Tokyo au emis o avertizare de tsunami, dupa producerea unui cutremur cu magnitudinea preliminara de 7,6 grade pe scara Richter. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material. Alerta de…

