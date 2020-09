Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o tona de cocaina, destinata pietei europene si a carei valoare comerciala a fost estimata la peste 40 milioane de euro, a fost confiscata pe "noua ruta africana", in largul insulelor Canare, au anuntat sambata autoritatile croate si spaniole, citate de France Presse.Citește și: EXCLUSIV…

- Traficanții de cocaina din „cartelul balcanic” au o celula specializata in transportul acestui drog cu ajutorul velierelor și iahturilor, care se folosesc de o noua ruta maritima, ce are ca punct de plecare Golful Guineei din Africa.

- Politia olandeza a anuntat marti ca a descoperit cel mai mare laborator de cocaina gasit vreodata in tara, relateaza dpa. Laboratorul – descoperit intr-un grajd de cai reamenajat in orasul Nijeveen, in apropiere de granita cu Germania – producea in jur de 200 de kilograme de cocaina pe zi, potrivit…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuiate in acest caz, polițiștii au confiscat peste un kilogram de...

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau au prins in flagrant delict mai multe persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Peste 1 kilogram de cocaina a fost indisponibilizat de politisti.

- Trei barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 31 de ani, au fost retinuti de procurorii DIICOT din Constanta, sub acuzatia ca au vandut unor consumatori mai multe tipuri de droguri - cocaina, LSD, ecstasy si canabis. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatii M.R.O., D.C.M. si T.O.I.…

- Un cetatean albanez, domiciliat in Romania, a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prin cu 4,5 kg de cocaina si peste 8 kg de heroina, cu o valoare de peste 1 milion de euro.Potrivit unui comunicat al DIICOT, marti, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…