Stiri pe aceeasi tema

- Vin precizari importante de la Directoarea Agenției Naționale Antidrog, cu privire la rezultatele unei analize a apelor reziduale la nivelul Capitalei. Așa a ieșit la iveala, de fapt, ce droguri s-ar consuma in București. „Ca rezultate principale ale acestui studiu a reieșit faptul ca, pe timpul weekendului,…

- Directoarea Agenției Naționale Antidrog, Ramona Dabija, a declarat luni, la Antena 3, ca un studiu chimic realizat asupra apei reziduale din București a indicat prezența unor droguri precum cocaina, ketemina și ecstasy. Asemenea teste se realizeaza in peste 100 de orașe europene, scopul fiind acela…

- In București consumul de droguri este asemanator cu cel din marile orașe europene. O arata o analiza a apelor reziduale care se realizeaza anual de catre Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie in peste 100 de orașe europene. Drogul cel mai utilizat de romani este ketamina, in timp ce in…

- Efectuarea testelor pentru droguri și alcool este suspendata temporar din cauza lipsei echipamentelor necesare acestei activitați esențiale, a anunțat Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” București. In aceeași situație sunt și 19 IML-uri județene. La INML ”Mina Minovici” , de doi…

- Elon Musk ar consuma droguri ilegale, printre care ecstasy și cocaina. Acest lucru ii ingrijoreaza pe șefii Tesla și SpaceX, relateaza Wall Street Journal, citat de Daily Mail. In ultimii ani, directorii și membrii din consiliul de administrație tesla și SpaceX sunt tot mai ingrijorați din cauza faptului…

- Este unul dintre cei mai bogați oamenii ai lumii, insa, de curand Elon Musk a fost acuzat ca ar fi consuma droguri ilegale, precum LSD, cocaina, ecstasy si ketamina. Aceasta veste a starnit ingrijorare in randul șefilor Tesla și SpaceX.

- Unii directori si actionari ai companiilor lui Elon Musk se tem ca folosirea de catre fondatorul Tesla si SpaceX a unor droguri, printre care "LSD, cocaina, ecstasy, ciuperci magice si ketamina", ar putea dauna companiilor. Elon Musk neaga acuzatiile.

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, ar putea consuma droguri precum LSD, cocaina, ecstasy și ketamina, scrie publicația americana The Wall Street Journal.Conform sursei citate, directori ai companiilor multimiliardarului se declara familiarizați cu problema lui Elon Musk și incearca de mai mai…