Intrarea în Schengen dă liber traficului de minori… 1 total views …dar ca acest lucru sa nu se intample, aceștia nu vor putea intra in statele Schengen fara avizul Poliției de Frontiera din țara noastra, fiind obligați sa se prezinte in aeroport sau in porturi cu 12 ore inainte de imbarcare, pentru investigațiile specifice. Deci, intrarea maritima și aeriana in Schengen a Romaniei nu este valabila pentru minorii de 16 ani. Ridicarea controalelor la frontiera din 31 martie 2024 da liber traficului de minori, astfel ca autoritațile vor sa ia masuri. Simulacrul de intrare parțiala in Schengen, pe cale aeriana și pe cale maritima, nu funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

