VIDEO. Crimă șocantă: cadavrul unei femei ascuns în geamantan, într-o remorcă. Altă victimă cu multiple leziuni, găsită în apropiere Poliția face ancheta pentru crima dupa ce cadavrul unei femei a fost descoperit intr-un geamantan aflat intr-o remorca din Oradea. O alta persoana a fost descoperita in stare grava acolo, informeaza Bihoreanul. Este alerta la Oradea dupa ce cadavrul unei femei a fost gasit intr-o remorca, in parcarea unui bloc din Oradea, iar o alta […] The post VIDEO. Crima șocanta: cadavrul unei femei ascuns in geamantan, intr-o remorca. Alta victima cu multiple leziuni, gasita in apropiere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

