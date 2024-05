Stiri pe aceeasi tema

- Victor Micula scapa de inchisoare in dosarul in care este acuzat ca a tras cu o arma de asalt de pe un pod din Oradea, in 2019, conform portalului instanțelor. Judecatorii de la Curtea de Apel Oradea i-au schimbat pedeapsa din executare in suspendare, iar decizia este definitiva. In prima instanța,…

- Conform unui proiect al Ministerului Sanatații, elevii scapa de ghiozdanele grele. Școlile vor fi obligate sa ia masuri pentru a le pune la dispoziție școlarilor dulapuri in care sa iți țina manualele și caietele. Școlile vor trebui sa ia masuri pentru a reduce greutatea ghiozdanelor elevilor, potrivit…

- Andrian Locovei, un cunoscut actor de la Teatrul Regina Maria din Oradea, a fost condamnat luni, 22 aprilie, de Judecatoria Oradea la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat ca a violat o actrița, dupa o petrecere. Decizia nu este definitiva, transmite Ebihoreanul. Pe langa sentința,…

- O tanara din Ploiesti acuza ca a fost violata chiar de politistul la care a depus o plangere penala dupa ce a fost amenintata. Cei doi ar fi facut schimb de numerele de telefon, iar agentul ar fi chemat-o la el acasa pe femeie pentru a-i oferi informatii cu privire la cursul anchetei. „Am fost […] The…

- Criminalul Gheorghe Dinca a fost scos din inchisoare și plimbat cu mașina prin Craiova, iar totul ar fi avut loc din cauza unei aplicații care a costat peste un milion de euro, dar care a dat erori, informeaza Fanatik.. Transportul s-a facut sub paza, așa cum prevad regulile, insa ajunși la fața locului…

- Tribunalul Vaslui a decis, luni, plasarea in arest la domiciliu a fostului lider PSD Dumitru Buzatu, acuzat de luare mita, aflat pana acum in arest la Penitenciarul Vaslui. „In temeiul art. 242 raportat la art. 218, 220 Cod procedura penala, inlocuieste masura arestului preventiv dispus prin Incheierea…

- Victor Micula și Raul Goina, implicați intr-un proces cu privire la o tentativa de frauda cu asigurari auto, au fost scapat de acuzații de acuzații. Cei doi au fost trimiși in judecata, Goina pentru fals in declarații și Micula pentru instigare la aceasta infracțiune, in legatura cu un incident rutier…