Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele celor doua fete, Patrizia și Bianca, luate de apele raului Natisone in Italia, au fost gasite duminica dimineața dupa doua zile de cautari intense. Patrizia Cormos, de 20 de ani, și Bianca Doros, de 23 de ani, au fost identificate de pompieri și echipele de salvatori la 700 și 1000 de metri…

- Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco Udine . Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite duminica dimineata…

- Trupurile neinsuflețite a doi dintre cei trei tineri romani care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite, duminica dimineata, in timpul cautarilor…

- Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite duminica dimineata…

- Au fost gasite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, la putin timp dupa ora 13.30, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine), informeaza News.ro.

- Potrivit martorilor consultați de presa locala, se contureaza tot mai clar ideea ca tinerii incercau sa faca poze in zona paraului Natisone, in localitatea Premariacco, provincia Udine. Ceea ce n-au știu a fost ca și-au ales momentul cel mai nepotrivit, fix dupa ce s-a emis un cod galben de inundatii."Confirm…

- Tragedie fara margini. Din cauza inundațiilor din Italia, trei tineri romani au fost dați disparuți și sunt in continuare cautați. Trei tineri romani au fost inghițiți de ape in Italia. S-a dat alarma, dupa ce victimele, care au fost surprinse in mijlocul unui rau, au disparut fara urma. Vremea instabila…

- Autoritațile italiene au declanșat operațiunile pentru cautarea a trei tineri – un baiat și doua fete – care au fost luați de curent in timp ce se aflau in raul Natisone din Premariacco, provincia Udine. Nu se cunoaște identitatea lor și nici de ce intrasera in apa, dar sosisera la fața locului cu o…