A fost găsit cadavrul lui Cristian, mort în inundațiile din Italia Un cadavru a fost gasit duminica dimineata in raul Natisone, in apropierea albiei unde a avut loc accidentul in care au fost implicati cei trei tineri romani. Deocamdata nu exista o identificare oficiala, dar este practic sigur ca este vorba despre cadavrul lui Cristian Molnar, in varsta de 25 de ani, ultimul care nu fusese […] The post A fost gasit cadavrul lui Cristian, mort in inundațiile din Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

