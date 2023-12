Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Astfel, procedura extradarii s-ar putea prelungi cu cateva saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant de la Procuratura generala Munchen, Florian Weinzierl, legea germana permitea extradarea…

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori in mai multe zone ale țarii, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi in vigoare un Cod galben vant,…

- Un ciclon polar se apropie de Romania. El va aduce temperaturi scazute, precipitații, lapovița și ninsori in mai multe zone ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie(ANM) a anunțat ca un ciclon polar va lovi Romania in acest weekend. Ciclonul va aduce temperaturi scazute, lapovița și ninsori.…

- Romania va avea cel mai performant sistem anti-drone din Europa la granița cu Ucraina, dupa ce mai multe mai multe fragmente de drone au cazut pe teritoriul țarii noastre. Romania va primi spre folosinta acest sistem in baza unui acord „G to G” incheiat cu un stat partener, cu acordul NATO. Necesitatea…

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- Deputații europeni au aprobat ajutor de aproape 455 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE, pentru a ajuta 3 țari europene, care au suferit dezastre naturale. Membrii Comisiei pentru bugete isi exprima solidaritatea fata de victimele, familiile acestora și toate persoanele afectate de…