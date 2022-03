VIDEO Ce mănâncă soldații ruși în Ucraina: ceapă, cartofi și murături Trupele ucrainene au gasit o bucatarie de campanie a soldaților ruși, conform The Mirror. Jurnaliștii britanici noteaza ca singurele alimente care urmau sa fie preparate erau cartofii, ceapa și borcane cu muraturi. O inregistrare facuta de armata ucraineana arata un vehicul blindat KamAZ, echipat cu o bucatarie mobila la bord. Dulapurile erau insa pline doar […] The post VIDEO Ce mananca soldații ruși in Ucraina: ceapa, cartofi și muraturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

