VICTOR NEGRESCU PRINTRE PUTINII EUROPARLAMENTARI ROMANI CARE ISI APARA TARA!

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, sancționarea eurodeputatului german Guido Reil care, in plenul Parlamentului European, a comparat Romania cu Vestul Salbatic și a afirmat, totodata, ca țara noastra nu merita sa fie in Uniunea Europeana.

- Europarlamentarul german Guido Reil. Foto: Profimedia Parlamentul European a dezbatut astazi aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen. In timpul dezbaterilor, europarlamentarul german Guido Reil (Grupul Identitate și Democrație – ID, eurosceptici), a lansat un atac la adresa Romaniei, spunand…

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș i-a dat miercuri o replica dura eurodeputatului german Guido Reil din grupul eurosceptic Identitate și Democrație, care ceruse respingerea aderarii Romaniei la Schengen și comparase țara noastra cu Vestul Salbatic. ”Este inadmisibil ce ați spus, ați jignit poporul roman.…