Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Valery Kuzmin, convocat la sediul MAE Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, a fost convocat, duminica dimineata, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, in urma unor declaratii recente facute de oficiali ruși pe „teme importante, cu relevanta bilaterala, care isi au originea in trecutul istoric”. Nu este prima data cand ambasadorul rus Kuzmin este chemat la MAE, insa, in ultima vreme astfel de situații au inceput sa devina tot mai dese. „Ambasadorului i-a fost transmisa nemultumirea profunda a partii romane cu privire la maniera deformata, trunchiata si neconforma in care sunt abordate, inclusiv in comunicarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

