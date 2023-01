Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit televiziunii de stat CCTV, marți (24 ianuarie), Mohe, care se invecineaza cu Rusia la nord, a inregistrat duminica (22 ianuarie), in jurul orei locale 07:00 A.M. (23:00 GMT), o temperatura de aproximativ -53 grade Celsius, depașind recordul anterior, stabilit in 1969, de -52,3 grade Celsius.…

- Macron ”cere ca China sa contribuie la (…) transmiterea unor mesaje presedintelui (rus Vladimir) Putin, pentru a se evita escaladarea si a se reveni serios la masa negocierilor”, anunta presedintia franceza. VIDEO: French President Emmanuel Macron calls for Paris and Beijing to unite against the war…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si premierul Chinei, Li Keqiang, au pledat vineri, in cursul intalnirii de la Beijing, pentru actiuni diplomatice in sensul opririi razboiului dintre Rusia si Ucraina si s-au declarat preocupati de amenintarile privind utilizarea armelor nucleare, potrivit Mediafax.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri, 4 noiembrie, la Beijing, ca Germania urmarește politica unei „singure Chine”, abordand in același timp preocuparile tot mai mari legate de stabilitatea și pacea din regiune. Scholz i-a cerut, de asemenea, președintelui Xi Jinping sa foloseasca influența…