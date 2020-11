In municipiul Sibiu rata de infectare cu noul coronavirus a depașit 6 la mia de locuitori, motiv pentru care s-a luat decizia ca targul de Craciun sa fie anulat. „Stim ca va asteptati ca dintr-o zi intr-alta sa ne vedeti instaland casutele in centrul orasului, insa am luat decizia sa suspendam organizarea Targului de Craciun. Evolutia pandemiei este ingrijoratoare, si orice risc, cat de mic, trebuie eliminat. Ne-am fi dorit sa organizam evenimentul, sa incercam sa salvam ce se poate macar din Craciun in acest an ciudat, iar potrivit reglementarilor in vigoare puteam organiza evenimentul. Ne-am…